Voorzichtige omgang met Poetin brengt Merkel & co in diskrediet

Uniek Nederlands schilderij uit Gouden Eeuw ontdekt in Australië

Bij restauratiewerkzaamheden op een historisch landgoed in Australië is een bijzonder Nederlands schilderij uit de Gouden Eeuw ontdekt. Het werk is van kunstschilder Gerrit Willemsz Heda. De waarde wordt geschat op maximaal 3,4 miljoen euro (5 miljoen Australische dollar).

17 april