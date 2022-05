Vos richt bloedbad aan in Amerikaanse dierentuin: ‘Een hartverscheurend verlies’

Medewerkers van de dierentuin in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. verkeren nog steeds in shock. Een vos richtte er afgelopen weekend een slachting aan, het dier doodde een derde van de flamingopopulatie. ‘Een hartverscheurend verlies voor iedereen die van onze dieren houdt.’

Het bloedbad werd gisterochtend (lokale tijd) ontdekt. Een medewerker van de National Zoo spotte de wilde vos op het omheinde terrein van de 74 Amerikaanse flamingo's. Her en der lagen er dode flamingo's, 25 in totaal, door het hele hok. De dader is het hok ontsnapt.

Volgens dierentuindirectrice Brandie Smith was de chaos op het terrein een ‘vreselijk gezicht'. Ze stelde dat het incident waarschijnlijk 's nachts had plaatsgevonden, ‘wanneer vossen het actiefst zijn'. Volgens Smith vonden werknemers uiteindelijk een gat in het hekwerk, dat niet groter was dan een honkbal. De vos heeft zeer waarschijnlijk het hekwerk kapot gebeten en zich door het gat naar binnen gewurmd. ,,We zijn nog steeds in shock.’’

Volgens de dierentuin was er ook nog een pijlstaart (een soort eend) gedood en waren drie andere flamingo's gewond geraakt tijdens de aanval van de vos. Zij werden door de dierenarts van de dierentuin behandeld.

Voor vossen zijn flamingo's net grote kippen met een andere kleur.

,,Dit is een hartverscheurend verlies voor ons en voor iedereen die van onze dieren houdt’’, zegt Smith. De dierentuin legt uit dat flamingo's in het wild kunnen wegvliegen van gevaar, maar de vleugels van de dieren in de dierentuin zijn gekortwiekt en dus gaat dat niet. Toch zegt ze ook: ,,Het gaat om normaal vossengedrag.’’

Dan Rauch, bioloog in de Amerikaanse hoofdstad, zegt tegen Washington Post, dat een flamingo voor een vos ‘net als een kip is, maar dan met langere benen en een andere kleur'. En daarbij kwam dat de roze dieren vastzaten op hun terrein. ,,Ze konden geen kant op.’’

Bij eerdere inspecties van het hekwerk waren geen problemen waargenomen.