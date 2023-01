Vrachtschip gezonken voor Japanse kust, meerdere opvarenden vermist

Een vrachtschip is om onbekende reden gezonken in de Oost-Chinese Zee, voor de kust van Japan. Van de 22 bemanningsleden worden er nog 8 vermist.

Boten die zoeken naar overlevenden hebben bekendgemaakt tot dusver veertien mensen uit het water gevist te hebben. Over de toestand van de geredde opvarenden is weinig bekend, behalve dat een deel bewusteloos zou zijn geraakt. Naar de overige vermisten wordt met vliegtuigen en boten gezocht. Of zij in reddingsboten zitten, is niet duidelijk. De reddingsactie wordt bemoeilijkt door een sterke wind en golven.

Noodsignaal verstuurd

Het vrachtschip, de in Hongkong geregistreerde Jintian, kwam dinsdagavond in de problemen. De Japanse kustwacht meldt dat het schip vlak voor middernacht een noodsignaal verstuurde en enkele uren later zonk. Op dat moment was er een harde wind op zee.

De Jintian zonk op 110 kilometer van de afgelegen Danjo-eilanden, onderdeel van Japan. Het schip was eerder deze maand vanuit Papoea-Nieuw-Guinea met een lading hout vertrokken en was op weg naar de haven van Incheon, in Zuid-Korea. De bemanning komt uit China en Myanmar.

