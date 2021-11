Vrachtwagen rijdt in op wachtende rij auto’s bij tolpoort in Mexico: 19 doden

hoger beroep Lagere straf voor agent die Mawda (2) doodschoot: ‘Beseft u wel dat ons kind op het kerkhof ligt?’

De politieagent die in 2018 tijdens een achtervolging schoot op de bestelwagen waardoor de 2-jarige Iraaks-Koerdische peuter Mawda om het leven kwam, is door het Belgische hof van beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden. In eerste aanleg kreeg hij nog één jaar voorwaardelijk.

