Vrees voor aanslag Barcelona: politie zoekt Marokkaan

De Amerikaanse autoriteiten hebben Spanje getipt over de voorbereidingen voor een aanslag in Barcelona. De Catalaanse krant El Periódico meldt dat de gezochte Marokkaan een jihadist is met de naam Brahim Lmidi. Hij zou slachtoffers willen maken door met zijn bus in te rijden op een mensenmenigte.

In de afgelopen weken hebben de Spaanse autoriteiten twee mogelijke jihadisten aangehouden in de Catalaanse kustplaatsen Salou en Mataró.