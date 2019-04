Vrees voor nieuwe ramp in overstroomd Iran: dammen op punt van breken

De ergste regenval en overstromingen sinds mensenheugenis hebben in Iran tenminste al aan 47 mensen het leven gekost. Tienduizenden bewoners van zuidelijke en westelijke provincies zijn inmiddels geëvacueerd. In de westelijke provincie Kohgiluyeh en Boyer Ahmad is een dorp volledig bedolven geraakt door een grondverschuiving, gelukkig net nadat de bewoners in veiligheid waren gebracht.

Het is moeilijk voor westerse hulpdiensten om de omvang van de ramp in te schatten, aangezien de Iraanse overheid nog steeds geen buitenlandse waarnemers en journalisten toelaat in getroffen gebieden, aldus The New York Times. Op de Iraanse staatstelevisie zijn wel dagelijks indrukwekkende beelden te zien van woeste stromen die door dorpen spoelen en ondergelopen gebieden waar mensen op de daken op hulp wachten. In sommige streken is in een etmaal meer dan de helft van de jaarlijkse regenval naar beneden gevallen.