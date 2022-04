Vrees voor strenge lockdown in Peking, inwoners slaan massaal boodschappen in

In Peking is een run op winkels voor eerste levensbehoeften ontstaan nu het grootste district van de Chinese hoofdstad maandag is begonnen met het massaal testen van alle bewoners. Vanaf dinsdag is meer dan de helft van de 21,8 miljoen inwoners eveneens onderworpen aan dit strenge testregime. Dat voedt de vrees voor een strenge lockdown zoals in Sjanghai, waar inwoners al weken in isolatie zitten.

De autoriteiten in Chaoyang, waar 3,45 miljoen mensen wonen, bevalen bewoners en mensen die er werken zondag om zich driemaal per week te laten testen. Peking waarschuwde tegelijkertijd dat het coronavirus zich een week lang ‘stiekem’ had verspreid in de stad alvorens het werd gedetecteerd. Sinds vrijdag zijn zeventig lokale besmettingen geregistreerd in acht van de zestien districten. Met 46 coronagevallen is Chaoyang verantwoordelijk voor ruim de helft van die nieuwe besmettingen, zei een lokale gezondheidsfunctionaris maandag.

Het district Chaoyang, waar veel rijken wonen en onder andere hoofdkantoren van multinationals en ambassades zijn gevestigd, riep bewoners op om openbare activiteiten te verminderen maar de meeste scholen, winkels en kantoren zijn nog open. Desondanks geldt voor meer dan tien gebouwen in het district al een lockdown. In de rest van het district moeten mensen zich op maandag, woensdag en vrijdag laten testen.

Maandagochtend stonden inwoners in de rij bij geïmproviseerde testlocaties bemand door medisch personeel in beschermende pakken. Tijdens massale testcampagnes in China worden meerdere monsters tegelijk getest. ,,Ik kwam zoals in de aankondiging stond om 06.00 uur om me te laten testen zodat ik op tijd op mijn werk kan zijn”, zei een dertiger in de wachtrij voor een test in zijn wooncomplex.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bewoners staan in de rij voor een keeluitstrijkje tijdens een massale coronatest in de buurt van het residentiële en commerciële kantorencomplex in het Chaoyang-district. © AP

Knelpunt in voedselvoorziening

Hoewel de tientallen positieve tests in Peking in het niet vallen bij de tienduizenden dagelijkse besmettingen in Sjanghai, vrezen de inwoners van de Chinese hoofdstad ook voor een strenge lockdown. De meesten van de 26 miljoen inwoners van Sjanghai zitten sinds eind februari thuis. Het belangrijkste knelpunt in de voedselvoorziening in China’s grootste stad is het gebrek aan koeriers voor levering van boodschappen aan huis. Dat wakkert de woede onder de bevolking aan. Bewoners raken steeds meer gefrustreerd over de gebrekkige toegang tot voedsel en zorg, de slechte kwaliteit van overheidsrantsoenen en de locatie van quarantainecentra alsook de hygiënische omstandigheden. Meerdere kritische uitingen over de leefomstandigheden op sociale media zijn gecensureerd.

,,Ik bereid me op het ergste voor”, zei de afgestudeerde student Zhang in het Haidian-district, zo'n 30 kilometer ten noorden van Chaoyang. Hij plaatste onlinebestellingen voor tientallen snacks en 4,5 kilo appels. Inwoners van de Chinese hoofdstad bestormden maandag winkels en onlineplatforms om bladgroenten, vers vlees, instant noedels en rollen toiletpapier in te slaan.

Volledig scherm Halflege schappen bij de verse groenten in een supermarkt in het Chaoyang-district. © AP

Supermarktketens

Supermarktketens in Peking waaronder Carrefour en Wumart zeiden dat ze meer dan verdubbelde voorraden in huis hebben. Boodschappenplatform Meituan, een website met groepskortingen, verhoogde naar eigen zeggen zijn voorraden én het aantal medewerkers voor sortering en levering. Supermarktketens moeten ervoor zorgen dat goederen op tijd worden bijgevuld, zei een functionaris in Peking tijdens een persconferentie, eraan toevoegend dat de stadsreserves van bewerkte granen en olie groot genoeg zijn om dertig dagen te kunnen voorzien in de consumptiebehoeften van de inwoners. De openingstijden van winkels zullen ook worden verruimd, aldus de ambtenaar.

Ondanks de strenge lockdown blijft het aantal coronadoden in Sjanghai stijgen. De Chinese autoriteiten maakten zondag melding van 39 nieuwe sterfgevallen, het hoogste dagcijfer in de huidige uitbraak. Een dag eerder werden twaalf sterfgevallen geregistreerd. In de stad zijn sinds halverwege april de overlijdens van 87 coronapatiënten gemeld. Alle personen hadden te maken met onderliggend lijden en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 80 jaar, aldus de lokale gezondheidsautoriteiten.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Een testlocatie-medewerker in beschermende kleding verplaatst een mededelingenbord terwijl mensen in de rij staan voor een keeluitstrijkje tijdens een massale coronatest in de buurt van het residentiële en commerciële kantorencomplex in Chaoyang. © AP

Volledig scherm Bewoners en kantoormedewerkers in de wachtrij bij een testlocatie in Chaoyang. © AP

Volledig scherm Bewoners en kantoormedewerkers staan in de rij voor massale coronatests in de buurt van het commerciële kantorencomplex in het Chaoyang-district. © AP