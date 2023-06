Vriendin van Herman Brusselmans niet blij met zijn korte coupe: ‘Ik moet het weer laten groeien’

Vervolgens maakte de auteur duidelijk dat hij van plan is om zijn haar in de toekomst weer wat te laten groeien. ,,Ik vroeg haar: ‘Hoe lang moet het dan worden? Ze zei: ‘Zo lang als dat van Marcel van Roosmalen. Al moet ik er wel bij zeggen dat zij fan is van Marcel.’”

Het nieuws dat Brusselmans een nieuw kapsel heeft, werd afgelopen weekend bekend. ,,Het zal gedaan zijn met in recensies te schrijven, op straat te roepen, en in gesprekken te zeggen: ‘Die ­Herman Brusselmans met z’n vieze, lange haar’”, aldus de auteur in zijn column in het blad Humo. ,,Sinds 1986 met haar tot op je kont rondlopen, dat steekt op den duur tegen”, klonk het verder nog. ,,Plus, eerlijk gezegd was m’n haar inderdaad zo dood als een pier. Het brak af als je er nog maar naar blies, en telkens als m’n zoontje Roman met z’n knuistje in m’n haar greep, trok hij zeker honderd haren uit m’n ouwe kop.”