Vriendin van vermoorde Nederlander in Kenia geldt nu als verdachte, conciërge eveneens

Het onderzoek naar de moord op een 55-jarige Nederlander in het zuidoosten van Kenia spitst zich toe op de vriendin van de man. De Keniaanse vrouw werd zaterdag al urenlang ondervraagd over haar ‘rammelende’ verklaring maar wordt volgens de politie nu behandeld als verdachte.

Dat laatste geldt ook voor de conciërge van het appartementencomplex in een buitenwijk van de havenstad Mombasa waar het drama plaatsvond, verklaarde politiecommandant Paul Ndambuki van de kustregio tegenover Keniaanse media. Rechercheurs hebben volgens hen de mobiele telefoons van beide verdachten in beslag genomen en werken bij het onderzoek van de telefoongegevens nauw samen met een gespecialiseerd team (Crib) van de nationale recherche (CID).

Volgens de vrouw drongen vijf mannen met capuchonsweaters - aanvankelijk was sprake van zes - donderdagavond het appartement in Shanzu binnen. Haar vriend Herman Rouwenhorst en zij bevonden zich in de slaapkamer. De indringers eisten niks maar bevolen de Keniaanse de kamer te verlaten. Drie mannen bleven in de woning, twee dwongen haar mee te gaan naar de parkeerplaats en in haar auto te stappen, verklaarde Riziki Cherono tegenover de politie.

Ze moest naar eigen zeggen plaatsnemen op de achterbank, waarna een van de mannen haar handen vastbond met een stuk touw. De andere man kroop achter het stuur. ’Terwijl hij reed zorgde de andere ervoor dat ik stil bleef op de achterbank’, citeren Keniaanse media uit de verklaring. De bestuurder reed volgens de vrouw in de richting van het Serena Beach Hotel, zo'n 300 meter verderop.

Bellen

De moeder van drie kinderen vertelde de politie ook dat ze onderweg mocht bellen. Cherono belde naar eigen zeggen de conciërge van het appartementencomplex en vroeg hem bij haar man te gaan kijken. Aangekomen in de buurt van het hotel, parkeerde de bestuurder haar wagen bij struikgewas. ‘Omstreeks 05.00 uur 's morgens, bonden de twee mannen mijn handen vast aan het stuur, plakten mijn mond af en vertrokken’, aldus de verklaring.

Mensen die haar hulpgeroep hoorden, zouden de vrouw daarna hebben bevrijd uit haar benarde situatie. ‘Terwijl ze me losmaakten, vernam ik dat de overige drie indringers mijn man hadden vermoord’, citeerden Keniaanse media eerder uit haar verklaring.

Volgens politiecommandant Paul Ndambuki verhoren rechercheurs Cherono in verband met de moord op haar man. ,,Ze ondervragen ook een beller die de politie informeerde over een vrouw die beweerde te zijn ontvoerd en achtergelaten in struikgewas in de buurt van het Serena hotel met haar handen vastgebonden aan het stuur”, zei hij tegen Keniaanse media.

Gekneveld

Agenten begeleidden de vrouw daarna naar het appartementencomplex. Daar troffen ze een zwaargewonde en bebloede nachtwaker aan die buiten bewustzijn was en later zou overlijden. Vervolgens vonden ze het lichaam van de man uit Apeldoorn. Hij lag volgens Keniaanse media op of in bed met vastgebonden handen en voeten en een prop in zijn mond. Hoe hij om het leven kwam, is nog onbekend. Autopsie moet daar uitsluitsel over geven. De politie gaat uit van moord.

De zaak roept herinneringen op aan de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen (69). Zijn stoffelijk overschot werd op vrijdag 13 september 2019 gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa in een buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het lichaam vertoonde sporen van martelingen. Zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht, verklaarde de politie.

De Keniaanse echtgenote van de golfmagnaat en oud-topman van Philips in Oost-Afrika werd gearresteerd en later officieel aangeklaagd voor het beramen van de moord. De start van het proces tegen de vrouw is vertraagd door de coronapandemie en allerhande juridische stappen waarmee ze de rechtszaak probeerde te voorkomen.

‘Multimiljonair’

Herman Rouwenhorst (55) zou naar Keniaanse begrippen ‘multimiljonair’ zijn geweest met eigendommen in vier gebieden aan de toeristische kust ten noorden van Mombasa. Volgens de Keniaanse kwaliteitskrant The Standard bezat hij ook verschillende uitgaansgelegenheden in de regio’s Mombasa en Kilifi, zo’n 70 kilometer noordelijker.

De Nederlander emigreerde zes jaar geleden naar Kenia nadat hij tijdens een vakantie verliefd was geworden op een Keniaanse. Met haar kreeg hij twee kinderen. In Nederland laat hij drie kinderen na uit een eerdere relatie. Rouwenhorst runde met zijn broer dertig jaar een houthandel in Apeldoorn. Hij was geen mede-eigenaar meer maar kwam elk jaar wel een aantal weken over.