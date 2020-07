Vrijwilliger van kathedraal Nantes bekent brandstichting

De verdachte die vorige week werd aangehouden en vrijgelaten door de Franse politie na de brand in de kathedraal van Nantes, is opnieuw gearresteerd. Dat hebben de openbare aanklagers bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige Rwandees die als vrijwilliger in het bisdom werkt. Hij heeft bekend de brand te hebben aangestoken.

De brand brak uit op 18 juli, uren nadat hij het gebouw had afgesloten. Aanklagers begonnen een onderzoek omdat het vuur op drie verschillende plekken in de kerk was uitgebroken en er geen sporen van braak op de toegangsdeuren waren gevonden.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het onderzoek werd de Rwandese staatsburger zaterdagmorgen vroeg opnieuw gearresteerd. Hij is voorgeleid aan de rechter en die heeft besloten dat de asielzoeker voorlopig vast blijft zitten, zo liet aanklager Pierre Sennès in de nacht van zaterdag op zondag weten.

De verdachte heeft tijdens de ondervraging door de rechter bekend op drie plekken brand te hebben gesticht in de kerk. Op het grote orgel, het kleine orgel en een elektrisch paneel. Waarom hij tot zijn daad kwam, is onbekend.

,,Mijn cliënt heeft meegewerkt’, zegt de advocaat van de verdachte. ,,Hij betreurt de feiten en de oproep voor het verhoor was voor hem een ​​bevrijding.’’

Twintig rechercheurs

In het kader van het onderzoek werden ‘meer dan dertig mensen’ gehoord en zijn twintig rechercheurs en het laboratorium van Parijs ingeschakeld, aldus Sennès in een verklaring. Uit de eerste resultaten van het laboratorium zou blijken dat er sprake is van brandstichting, voegde hij toe.

Sennès zei vorige week nog dat de man was gearresteerd als onderdeel van ‘normale procedure‘ en dat het ‘voorbarig’ was om te suggereren dat hij een verdachte in de zaak was. Zijn advocaat, Quentin Chabert, zei destijds dat er niets was dat zijn cliënt rechtstreeks met de brand in verband bracht.

De verdachte hangt bij een veroordeling maximaal tien jaar gevangenisstraf en een boete van 150.000 euro boven het hoofd.

De brand, die slechts 15 maanden na een verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs uitbrak, vernietigde het beroemde orgel van de gemeente Nantes. Dat dateerde uit 1621 en heeft de Franse revolutie en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd. Ook zijn voorwerpen en schilderijen van onschatbare waarde verloren gegaan..