Vrouw bevalt tijdens vlucht van 29 weken oude baby

Een Amerikaanse vrouw die pas 29 weken zwanger was, is aan boord van een vliegtuig op weg naar Hawaii bevallen. Tot groot geluk van moeder en kind bleek er verplegend personeel aan boord van de vlucht, dat toevallig ook nog eens veel ervaring had met premature baby’s.

Lavinia Mounga reisde op 28 april van Salt Lake City naar Hawaii voor een familievakantie, toen de weeën begonnen en ze na slechts 29 weken zwangerschap beviel van haar zoon Raymond. De arts en een team van neonatale medische verpleegkundigen waren op het juiste moment op de juiste plaats.

Dale Glenn, de arts die zich aan boord van het vliegtuig bevond, vertelt hoe er plotseling werd omgeroepen of er een dokter aan boord was. ,,Ongeveer halverwege de vlucht was er een noodoproep, en het klonk tamelijk dringend.’’ Alle drie de verpleegsters en de dokter kwamen direct in actie. Zonder speciale apparatuur voor de premature baby, werd de groep creatief: ze gebruikten schoenveters om de navelstreng af te binden, en een smartwatch om de hartslag van de baby te meten.

,,Het was een behoorlijke uitdaging om in zo’n kleine ruimte werken, maar het teamwerk was geweldig’', zei Glenn. Een van de passagiers filmde de sfeer aan boord en plaatste het fragment op TikTok, die zondagavond meer dan 11 miljoen keer bekeken werd.

In rolstoel naar buiten

Het duurde vervolgens nog zo’n drie uur voordat het toestel landde in Honolulu. Bij aankomst kwamen medici aan boord van het vliegtuig. Op de beelden is te zien hoe de moeder en haar zoontje, die de geboorte goed hadden doorstaan, in een rolstoel naar buiten werden gebracht.

De drie verpleegkundigen hebben de moeder en haar te vroeg geboren zoontje na afloop opgezocht in het kinderziekenhuis van Honolulu. Dat was een emotioneel weerzien. ,,We waren allemaal in tranen. Ze zei dat we nu allemaal tantes zijn. Het was geweldig om ze weer te zien’’, aldus een van hen.

Mounga heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten, maar zoon Raymond blijft voorlopig nog op de afdeling neonatologie. ,,Het was allemaal erg overweldigend’’, zei Mounga. ,,Ik heb zoveel geluk gehad dat er zoveel mensen in het vliegtuig zaten die me konden helpen en ervoor hebben gezorgd dat alles in orde was tijdens de vlucht.’’

@juliabernice It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me ♬ original sound - Julia Hansen Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.