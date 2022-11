Vrouw daagt Senaatskandidaat Georgia uit tot openbare ontmoeting over abortusclaim

Een vrouw die beweert dat de Amerikaanse Senaatskandidaat Herschel Walker haar onder druk heeft gezet om in 1993 een abortus te ondergaan, heeft de Republikein uitgedaagd om haar in het openbaar te ontmoeten. Walker is tegen het recht op abortus, zonder uitzonderingen als verkrachting of incest.

De vrouw wil dat de ontmoeting met Walker gebeurt voordat de kiezers van de staat Georgia op 6 december bepalen wie hun nieuwe senator in Washington wordt: Walker of de huidige Democratische senator Raphael Warnock. De door Trump gesteunde Walker heeft geen politieke ervaring en werd bekend als american football-speler. Hij profileert zich in navolging van Trump als zeer conservatief.

De vrouw daagde Walker uit tijdens een persconferentie die haar advocate had belegd. ,,Heb je het lef om me persoonlijk te ontmoeten, in het openbaar, me in de ogen te kijken en me in mijn gezicht te vertellen dat je me niet kent en dat niets van wat ik net zei waar is? Ik kijk naar je reactie”, zei ze onder meer. Haar advocate presenteerde stemopnamen die van Walker zouden zijn. Ook zei ze dat haar cliënt over materiaal beschikt dat haar romantische relatie met Walker documenteert van eind jaren tachtig tot in de jaren negentig.

Walker heeft de beschuldigingen van de vrouw, die voor het eerst openbaar werden gemaakt op 26 oktober, tot nu toe onwaar genoemd. Hij heeft ook de beschuldiging ontkend van een andere vrouw die beweert dat hij in 2009 voor haar een abortus heeft betaald en dat ze later een van zijn kinderen heeft gebaard. Geen van beide vrouwen heeft haar identiteit publiekelijk bekendgemaakt. De tweede vrouw heeft bewijsmateriaal overlegd dat haar claim ondersteunt. Nadat de vrouwen met hun verhaal naar buiten kwamen, zei Walker's eigen zoon Christian publiekelijk dat zijn vader zich nooit kandidaat had moeten stellen. Walker heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de eerste vrouw om een openbare ontmoeting met de vrouw.

De stemming in Georgia op 6 december is beslissend: de kandidaat die 50 procent van de stemmen of meer krijgt, wordt de nieuwe senator. De eerdere stemronde tijdens de midterms, de tussentijdse verkiezingen, leverde nog geen winnaar op. Overigens blijven de Republikeinen ook bij een overwinning van Walker in de Senaat in de minderheid. Momenteel hebben de Democraten er 50 zetels, tegen 49 van de Republikeinen. Bij 50-50 is de stem van vicepresident Kamala Harris, een Democraat, doorslaggevend.