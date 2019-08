Vrouw die haar kroost in bad verdronk krijgt 10 jaar cel

Het drama voltrok zich vorig jaar op tweede kerstdag. Ford stopte haar tweeling in bad om ze opzettelijk te verdrinken. Hun lichamen legde ze aangekleed op bed. Daarna stapte ze in haar Ford Galaxy zonder veiligheidsgordel om en reed ze met 100 kilometer per uur op een vrachtwagen in.



Toen agenten haar na de aanrijding aanhielden, zou ze gezegd hebben: ,,Ik heb mijn baby's vermoord, laat me alsjeblieft sterven. We horen samen te zijn.’’ De agenten gingen daarop naar Fords woning en troffen daar de dode tweeling aan. Bij hen lag ook een briefje met de tekst ‘vergeef me’.

‘Compleet geruïneerd’

De rechter veroordeelde Ford deze week tot een celstraf van tien jaar, inclusief een gedwongen psychiatrische behandeling. Tijdens de uitspraak richtte hij volgens The Guardian het woord aan Ford en zei: ,,Iedereen met met enig inbeeldingsvermogen kan zich voorstellen hoe afschuwelijk de gebeurtenissen in die badkamer geweest moeten zijn. Het is onwaarschijnlijk dat uw kinderen tegelijkertijd stierven. Vermoedelijk kostte het u veel moeite om ze om ze allebei in bad om het leven te brengen; dat betekent dat u vastberaden geweest moet zijn om ze te vermoorden. Uw belangrijkste motief was wraak, want u wist wat voor effect dit zou hebben op uw ex-man. Zijn leven is compleet geruïneerd.’’

Tijdens een eerdere zitting vertelde haar man Steven al dat de vrouw haar kroost uit wraak had gedood. „Ze wist hoeveel ik van de kinderen hield en dat dit daarom de ultieme straf was voor het feit dat ik niet bij haar terug wilde keren’’, verklaarde Steven toen. Hij schetste volgens Daily Mail ook het beeld dat Samantha vaker agressief gedrag vertoonde wanneer ze haar zin niet kreeg. „Ze was ook erg controlerend. Ik kon geen stap zonder haar zetten.’’