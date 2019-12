Vrouw grijpt arm geïrriteerde paus op Sint-Pietersplein

Update Woedende meute dringt terrein Amerikaan­se ambassade Bagdad binnen, personeel geëvacu­eerd

14:10 Woedende demonstranten en militiestrijders zijn er vandaag in geslaagd het terrein van de ambassade van de Verenigde Staten in Bagdad binnen te dringen. Er klinken geweerschoten en er stijgen vlammen op vanaf het terrein in de Iraakse hoofdstad. Enkele Amerikaanse militairen houden vanaf het dak van de ambassade de situatie in de gaten. De Amerikaanse ambassadeur en ander personeel zijn in allerijl geëvacueerd.