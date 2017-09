Vrouw in Porsche schiet zwerver neer die klaagt over herrie

'Pharma bro' Martin Shkreli riskeert cel om bedreigen Clinton

14:24 Een bericht op Facebook kan Amerikaanse farmacie-ondernemer Martin Shkreli de cel in sturen. Shkreli loofde $5000 uit voor een lok haar van Hillary Clinton. Volgens de openbaar aanklager is dat bedreiging. Woensdag besluit de rechter of dit voldoende reden is om de borgtocht van de voor fraude veroordeelde miljonair in te roepen.