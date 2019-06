Vrouw luidt noodklok na stikken baby door ‘schattig’ haarbandje

Het schokkende relaas van de vrouw heeft enige tijd op Facebook gestaan en werd in korte tijd maar liefst 90.000 keer gedeeld en voorzien van zeker 10.000 reacties. In haar post vertelt de vrouw wat haar vriendin overkwam en ook dat ze namens haar prominent aandacht vraagt voor de risico's van hoofdbandjes van voor piepjonge meisjes.



,,De moeder van de baby ging na een wandeling buiten even douchen toen ze zag dat haar dochtertje, met een hoofdband om, rustig lag te slapen in haar wipstoeltje. Na een half uur keerde ze terug en zag ze dat de hoofdband op de een of andere manier was afgezakt en op de plek van de neus en mond zat. Vervolgens bleek het meisje te zijn overleden.”



Onderzoek door artsen wees later uit dat het kindje, als het geen hoofdband had gedragen, zeker nog had geleefd. In haar bericht dringt de vrouw aan op een algeheel verkoopverbod van haarbandjes voor jonge kinderen. ,,Ze zijn schattig maar vormen een groot gezondheidsrisico”, schrijft ze namens haar ontroostbare vriendin. Waarom ze haar Facebook-waarschuwing weer verwijderde, is onduidelijk.