Vrouw met twee baarmoeders en vagina's bevalt van kerngezonde baby

Rowe doet in Britse media haar opvallende verhaal. Zes jaar geleden, toen ze nog geen levenspartner had, besloot ze in een kliniek in Londen eicellen te laten invriezen. ,,Omdat ik werkelijk geen idee had op welke leeftijd ik een man zou ontmoeten”, aldus Rowe. Tijdens de ingreep werd een echo gemaakt van haar inwendige geslachtsorganen. Op die manier kwam aan het licht dat de vrouw uit de plaats Ranskill de genoemde organen dubbel had. ,,Ik had het zelf nooit gemerkt, omdat ik er aan de buitenkant gewoon uitzie.”



In 2015 volgde een ingrijpende operatie waarbij de dunne wand tussen de twee baarmoederhalzen en baarmoeders werd verwijderd. Ook haar twee vagina's – feitelijk één zichtbare ingang die zich inwendig splitste in twee delen – werden een geheel. Na de succesvolle ingreep drukten de artsen Rowe op het hart dat ze zeer waarschijnlijk onvruchtbaar is en dat een zwangerschap, als die al zou lukken, een groot risico zou zijn. ,,Het was de vraag of een embryo zich zou kunnen hechten aan de wand van mijn ‘gerenoveerde’ baarmoeder. Ik moest me voorbereiden op miskramen.”



Kort na de operatie ontmoette de Britse haar man Chris. Net als zij wilde ook hij dolgraag een gezin stichten, maar Rowe vertelde hem dat dat waarschijnlijk niet zou gaan lukken. Desondanks bleven de twee proberen nageslacht te realiseren. Dat leek aanvankelijk te lukken. De vrouw werd zwanger en het kindje in wording ontwikkelde zich in eerste instantie voorspoedig in haar voormalige linker baarmoeder.



Binnen de eerste drie maanden van haar zwangerschap bleek de baby niet levensvatbaar en kreeg de vrouw een miskraam. ,,Dat risico had ik ingecalculeerd, omdat de artsen me vertelden dat ik 90 procent zeker een miskraam zou krijgen wegens de fragiele conditie van mijn baarmoeder.”