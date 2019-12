Vrouw reanimeerde Harley (12) na ‘horrorongeluk’: ‘Ziek als ik aan de pijn denk die zijn moeder zal voelen’

De bestuurder die maandag nabij Londen een groepje jonge scholieren met hoge snelheid omver reed, is een bekende van de politie. Dat schrijven Britse tabloids op basis van gesprekken met ouders van de scholieren en buren van de verdachte. Eén van de ouders, de 48-jarige Sonia Lard, was in de buurt toen het ongeval gebeurde en ging over tot reanimatie van de 12-jarige Harley Watson, die later kwam te overlijden.

Bij het zeer zware ongeval in de Britse gemeente Loughton werden maandagmiddag zes jonge mensen aangereden. Harley Watson, een jongen van 12 jaar, kwam daarbij om het leven. Volgens getuigen reed de bestuurder doelbewust op het groepje in. ,,We zijn er kapot van. Harley was een goede, aardige, behulpzame en lieve jongen”, laat zijn familie in een statement weten.

Het vreselijke ongeluk gebeurde eergisteren in de buurt van vier middelbare scholen. Een auto kwam door nog onbekende oorzaak op de stoep terecht en reed met volle vaart in op een groepje scholieren. Vijf tieners en een jongvolwassene vlogen meters door de lucht en raakten gewond. Andere leerlingen konden net op tijd opzij springen. Eén van de gewonden verklaarde dat de automobilist doelbewust het trottoir opreed en bij het zien van de leerlingen het gaspedaal indrukte.

‘Harteloze lafaard’

De zoon van Sonia Lard was een van de gewonden. ,,Gisteren is mijn ergste nachtmerrie uitgekomen”, schrijft ze in een emotioneel Facebookbericht. ,,Iman raakte betrokken bij een ongeval met vluchtmisdrijf, een harteloze lafaard reed zomaar het voetpad op en kinderen omver. Ze lagen huilend op de stoep. Godzijdank is Iman er vanaf gekomen met een geschaafde schouder.”

,,Andere kinderen waren er erger aan toe, ze waren aan het huilen. Een brandweerman, een leerkracht en ik hebben geprobeerd om de jongen die er het ergst aan toe was te redden. We pasten om de beurt mond-op-mondbeademing toe en ik bleef zijn hand vasthouden toen de ambulancemedewerkers ter plaatse waren. Zoals elke moeder zou doen trouwens. We bleven het proberen en proberen, maar konden zijn pols niet voelen. Helaas heeft hij het niet gehaald. Ik word ziek als ik aan de pijn denk die zijn moeder nu moet voelen.”

Donna Mills, moeder van een andere overlevende, vertelde dat haar 15-jarige zoon ‘nog steeds in shock is en dat zijn lichaam gehavend en gekneusd is’. ,,Hij herinnert zich nog dat de auto op hem afkwam en dat hij werd geraakt, maar verder is het allemaal wazig voor hem. Het werd hem zwart voor de ogen na de klap. Alfie belde me en zei: ‘Mam ik ben geraakt door een auto’, dus ik ging daar zo snel als ik kon naartoe. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de kinderen op de stoep lagen. Gewoon verschrikkelijk.”

Tekst gaat verder onder dit Facebookbericht van een van de ouders

Als een bom ingeslagen

Het overlijden van Harley is ingeslagen als een bom. ,,Deze jonge man was geliefd bij personeel en studenten”, liet zijn directrice Helen Gascoyne optekenen. Vrienden zijn een geldinzamelingsactie begonnen om de nabestaanden een hart onder de riem te steken. Na twee dagen staat de teller al op ruim 45.000 euro.

,,Kerstmis kan om veel redenen een heel moeilijke tijd zijn. Het moet voor de ouders van Harley een enorme uitdaging zijn om deze situatie in aanloop naar de feestdagen het hoofd te bieden”, schrijft de initiatiefnemer van de inzameling. ,,De financiële last wegnemen in deze hartverscheurende tijd is het minste wat we als gemeenschap kunnen doen.”

Onder het Facebookbericht van de politie van Essex staan intussen honderden reacties. ,,Ik weet dat Harley dit allemaal niet verdiende, hij was een zorgzame jongen die nooit iemand pijn zou doen. Zorg alstublieft dat al je familieleden voorzichtig blijven op de weg”, schreef een van hen. Of: ,,Hij heeft dit nooit verdiend en was een van de aardigste kinderen die ik kende.”



Aan de bel getrokken