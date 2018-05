Vrouw Russische journalist wist van in scène zetten moord op echtgenoot

UpdateDe vrouw van de Russische journalist Arkadi Babtsjenko, wiens dood in Kiev in scene werd gezet om een aanslag op zijn leven door een huurmoordenaar te verijdelen, was op de hoogte van zijn plannen. Eerder leek zelfs zij buiten het bizarre plan te zijn gehouden.

Ze zou haar dode man zelfs hebben gevonden in het portiek van hun woning in Kiev. Vanmiddag onthulde ze echter meer details. Ze meldt bijvoorbeeld dat gebruik is gemaakt van varkensbloed en een make-upartiest om de schietpartij echt te laten lijken. Ook enkele naasten verwanten zouden op de hoogte zijn geweest.

Babtsjenko zelf zegt dat hij van zijn huis in een ambulance, met ziekenverzorgers die ook in het complot zaten, naar het mortuarium in een hospitaal is gebracht. Daar trok hij schone kleren aan en volgde het nieuws op tv.

De oorlogscorrespondent, die zich steevast kritisch uitliet over de Russische regering, heeft geen bewijs dat het moordcomplot een verzinsel is van de Oekraïense geheime dienst om de Russen te provoceren. Wel is hij in 2017 gewaarschuwd dat hij gevaar liep. Dat was reden Rusland te verlaten.

Verschuilen

Toen de SBU, de Oekraïense geheime dienst, Babtsjenko het voorstel deed voor een opzetje omdat een aanslag op hem werd beraamd, was hij sceptisch. ,,Mijn eerste reactie was: Barst maar, ik pak mijn tas wel en verdwijn naar de Noordpool.'' Toch besloot hij mee te werken omdat hij niet het lot van de vergiftigde oud-spion Sergej Skripal wilde delen. ,,Want waar verstop je je? Skripal probeerde zich ook te verschuilen.''

Babtsjenko is nu ondergebracht in een beveiligde woning. Hij heeft het aanbod Oekraïner te worden geaccepteerd, want weigeren zou onbeleefd zijn. ,,Dit land heeft me een plek gegeven om te wonen, mij politiek asiel verleend en een speciale actie op touw gezet om mijn leven te redden'', lichtte hij zijn naturalisatie toe.