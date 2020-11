Vrouw verwondt twee personen in Zwitsers warenhuis, vermoedelijk terreur

Parijs Bijzonder onderzoek vijf jaar na aanslagen Parijs: ‘Sommige mensen voelden zelfs de kogels niet’

13 november Vandaag precies vijf jaar geleden werd één van de bloedigste terreuraanslagen gepleegd in de geschiedenis van West-Europa. In Parijs werden 130 mensen doodgeschoten op caféterrassen en in concertzaal Bataclan. Wetenschappers hebben sindsdien opvallende lessen getrokken uit de aanslagen.