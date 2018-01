Vrouwen protesteren massaal tegen 'creepy Twitteraar' Trump

Man die aanslag wilde plegen in Frankrijk loopt tegen de lamp op sociale media

7:15 Een 33-jarige man die ervan verdacht wordt een aanslag te willen plegen en in een video trouw heeft gezworen aan Islamitische Staat (IS), is in Parijs in verdenking gesteld van terrorisme. Hij is dinsdag opgepakt in Nîmes, in het zuidwesten van Frankrijk.