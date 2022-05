Vrouwenorganisaties VS roepen op tot grote pro-abortusbetogingen

Meisje (13) doet aangifte van verkrach­ting in India, maar wordt ook op politiebu­reau verkracht

In India is een politieagent gearresteerd nadat hij beschuldigd werd van verkrachting van een 13-jarig meisje. Het kind had zich op het politiebureau gemeld, omdat ze slachtoffer was van een groepsverkrachting en een klacht wilde indienen. Het incident vond vorige week plaats, maar kwam deze week pas aan het licht.

5 mei