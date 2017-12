VS ambassade in Turkije verstrekt weer visa

Video Tientallen doden na aanslag IS op cultureel centrum Kabul

13:53 Bij een zelfmoordaanslag in een sjiitisch cultureel centrum in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt over zeker veertig doden en 84 gewonden. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.