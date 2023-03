VS arresteert Chinese tycoon voor fraude: 1 miljard dollar gebruikt voor luxe jacht en een Bugatti

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft woensdag in New York de Chinese zakenman Guo Wengui aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een miljard dollar, opgehaald onder zijn volgers op social media, niet te hebben gebruikt om te investeren in zijn mediabedrijf, maar als afbetaling van onder meer zijn luxe jacht, een op maat gemaakte Bugatti-sportauto en een royaal huis.

Guo staat ook bekend als Miles Guo, Miles Kwok and ‘Brother Seven’. Hij kwam in 2017 naar de VS en vroeg daar politiek asiel aan omdat hij vervolgd zou worden door de Chinese Communistische Partij. Guo werd in Amerika bekend vanwege zijn kritiek op China en zijn samenwerking met Steve Bannon, de voormalige strateeg van ex-president Donald Trump.

Investeerders

Volgens de aanklacht van het Amerikaanse Openbaar Ministerie zou Guo, samen met een andere compagnon, 1 miljard dollar (950 miljoen euro) hebben opgehaald onder zijn online volgers. Ze spiegelden die investeerders voor het geld te gebruiken voor onder meer zijn GTV Media Groep en het oprichten van een exclusieve club voor leden. Het geld zou echter zijn weggesluisd, onder meer door Himalaya Coin, zijn bedrijf in cryptogeld.

Bugatti

Het geld zou zijn gebruikt voor het onderhoud van een luxe jacht van 37 miljoen dollar, een herenhuis in New Jersey en een op maat gemaakte Bugatti-sportwagen van 4,4 miljoen dollar. Op 21 bankrekeningen werd in totaal 634 miljoen dollar aangetroffen.

Guo was, naar verluidt, een van de rijkste mannen van China toen hij dat land ontvluchtte. Hij verdiende er honderden miljoenen dollars als projectontwikkelaar. In de VS richtte hij verschillende stichtingen op waarmee hij kritiek leverde op de Chinese overheid. Hij kwam ook in het nieuws omdat hij valse geruchten over het coronavirus verspreidde.

Volledig scherm Het jacht van Guo Wengui. © Amerikaans OM.