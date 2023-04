VS beginnen met evacuatie van Amerikaanse burgers uit Soedan

De afgelopen dagen is de Amerikaanse regering herhaaldelijk gevraagd waarom ze niet meer doet om Amerikaanse burgers uit Soedan te evacueren, terwijl andere landen dat wel doen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat al honderden Amerikanen het land over land, zee en via de lucht hebben verlaten.

Eerder werd al bekend dat de operatie om Nederlanders weg te halen uit Soedan wordt afgeschaald. Het grootste deel van de bij het ministerie bekende Nederlanders is weg uit het land, zei minister Wopke Hoekstra woensdag. De zevende vlucht was voorlopig de laatste.

In Soedan braken zo’n twee weken geleden hevige gewapende confrontaties uit tussen de paramilitaire strijdmacht Rapid Support Forces (RSF) en het leger. Daarbij zijn tot nu toe meer dan 500 doden gevallen. Meer dan 4000 mensen raakten gewond. Momenteel is een wapenstilstand van kracht. Desondanks vinden er nog steeds gevechten plaats in diverse steden in het land.