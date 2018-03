VS biedt in Thailand opgepakte Wit-Russische 'sekscoach' geen asiel

De veelbesproken 'sekscoach' Anastasia Vasjoekevitsj (21) is niet welkom in de VS. Het Wit-Russische model, dat vastzit in Thailand, zegt over bewijzen te beschikken voor de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt haar vanuit een Thaise cel gedane aanbod om de Russische interventie met bewijs te staven 'bizar'. Dit berichtte de Russische krant The Moscow Times naar aanleiding van de arrestatie van Vasjoekevitsj in Thailand.



Vasjoekevitsj, die zich op sociale media Nastya Rybka noemt, werd afgelopen week met negen Russen opgepakt in Pattaya, centrum van de Thaise seksindustrie. Ze zouden er illegaal werken en volgens Thaise media 'een sekscursus' geven.



Achter Thaise tralies in Bangkok kwam Rybka onlangs met het aanbod concrete bewijzen te leveren ,,voor misdaden van de Russische regering'' in ruil voor asiel in de VS. Ze durft niet meer naar Rusland.

Opnames

De Wit-Russin is escort geweest en was aan boord van een jacht van de machtige Russische aluminiummagnaat Oleg Deripaska. De miljardair, wiens vermogen op 5,4 miljard euro wordt geschat, is een bondgenoot van president Poetin en deed in het verleden zaken met Paul Manafort. De laatste was in 2016 campagneleider van presidentskandidaat Donald Trump.



Hoe vergezocht ook, Vasjoekevitsj publiceerde op haar Instagram foto's van Derispaska, terwijl hij op zijn peperdure jacht Sergei Prikhodko ontmoet, vicepremier onder Dimitri Medvedev. Dobberend voor de Noorse kust zouden beiden urenlang hebben gesproken over de Amerikaans-Russische relaties. De ontmoeting op de boot zou in augustus 2016 moeten hebben plaatsgevonden.



Afgelopen maand publiceerde Russische activist Alexy Navalny een video waarin hij stelt dat Prikhodko met miljoenen euro's en diverse escorts werd omgekocht door Derispaska. Die beschuldiging baseert hij mede op de jachtfoto's van Vasjoekevitsj.

Volgens Vasjoekevitsj bezit zij meer belastende informatie. ,,Ik ben de enige getuige en de missing link in de verbinding tussen Rusland en de Amerikaanse verkiezingen'', zei zei ze eind februari in een video op Instagram.

Enige getuige