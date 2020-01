'VS denkt dat Oekraïens vliegtuig per ongeluk uit de lucht is geschoten door Iraanse raket’

De Oekraïense ambassade in Iran zou in eerste instantie hebben gemeld dat de oorzaak van de crash vrijwel zeker een motorstoring was, maar Amerikaanse hoge functionarissen twijfelen aan die verklaring. Het vliegtuig zou zijn neergehaald door een luchtafweerraket, vertelden de bronnen aan Newsweek. Het luchtafweergeschut zou door Iran zijn geactiveerd uit vrees voor Amerikaanse aanvallen. Ook andere Amerikaanse nieuwsmedia maken melding van dergelijke vermoedens.



President Donald Trump zei vanmiddag al ‘vermoedens’ te hebben over de toedracht van de crash. ,,Iemand kan een fout gemaakt hebben.’’ Hij voegde eraan toe dat hij een ‘vreselijk gevoel’ heeft over het neergestorte vliegtuig, maar dat hij geen bewijs heeft. Hij gaf geen verdere details.



Volgens CBS News zouden de inlichtingendiensten op satellietbeelden korte flitsen van twee raketlanceringen hebben waargenomen, gevolgd door een explosie.



Het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie ontkent het vliegtuig neergehaald te hebben, en doet de vermoedens af als ‘onlogische geruchten’. ,,Wetenschappelijk gezien is het onmogelijk dat een raket het Oekraïense vliegtuig heeft geraakt, en dergelijke geruchten zijn onlogisch”, citeerde het Iraanse persbureau ISNA Ali Abedzadeh.