VS eisen vrijlating gearresteerde journalisten Hongkong

Prodemocra­ti­sche krant Hongkong sluit de deuren na grote politie-in­val

De prodemocratische krant Apple Daily in Hongkong sluit de deuren. Vorige week werd een aantal leidinggevenden van de krant gearresteerd op verdenking van buitenlandse inmenging, waarbij de nationale veiligheid in gevaar zou zijn. Ook werden rekeningen bevroren. De krant is al langer een doorn in het oog van Beijing vanwege de stevige kritiek op de leiders van China.

23 juni