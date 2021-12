VS en EU veroordelen executies Afghaanse officials door Taliban

,,We zijn zeer bezorgd over de rapporten over executies en verdwijningen van oud-leden van de Afghaanse veiligheidstroepen”, staat in de verklaring. ,,We bevestigen dat de vermeende acties serieuze mensenrechtenschendingen zijn en indruisen tegen de amnestie die de Taliban aangekondigd hadden. We roepen de Taliban op de amnestie voor voormalige leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten en voormalige overheidsmedewerkers effectief af te dwingen, om te zorgen dat de belofte in het hele land en in alle rangen van de Taliban nageleefd wordt.”