VS gaat opnieuw wapens leveren aan Taiwan

UPDATE Hongarije en Polen nemen EU-top in de tang over migratie

De EU-leiders zijn het na urenlang overleg nog niet eens geworden over asielmigratie. Ruim na middernacht is besloten de gesprekken ‘helemaal te bevriezen en er een nachtje over te slapen’, zei premier Mark Rutte na afloop van de eerste dag van de EU-top in Brussel. Hongarije en Polen liggen dwars.