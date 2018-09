VS kondigen nieuwe importheffingen aan op Chinese goederen

Update Peddel Arjen Kamphuis gevonden in raadselach­ti­ge vermis­sings­zaak

17 september De politie in Noorwegen heeft een peddel gevonden die zeer waarschijnlijk van de vermiste Arjen Kamphuis is. De peddel lag in hetzelfde gebied waar eerder de kajak van Kamphuis werd gevonden. Vandaag staakt de Noorse kustwacht de zoektocht naar de Nederlander aldaar, maar dat betekent volgens de politie niet dat er al conclusies getrokken kunnen worden getrokken over het lot van de Nederlander in deze geheimzinnige verdwijningszaak.