VS krijgen toegang tot vier extra militaire bases in Filipijnen

Via deze kunstgre­pen blijft technolo­gie uit het Westen naar Rusland stromen ondanks sancties: ‘Russische raketten zitten vol westerse onderdelen’

De Russische wapenindustrie is onderhevig aan zware westerse sancties. Maar toch draaien de fabrieken op volle toeren en slaagt Moskou er nog steeds in om nieuwe tanks en raketten produceren. Het Oekraïense leger blijft bovendien westerse elektronische componenten ontdekken in wapens die door Russische soldaten aan het front zijn achtergelaten. Hoe is dit mogelijk?

1 februari