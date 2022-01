VS op weg naar eerste zwarte vrouw als opperrechter

Prins Andrew ontkent seksueel misbruik Virginia Giuffre

De ernstig in opspraak geraakte Britse prins Andrew (61) heeft formeel ontkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van de destijds minderjarige Amerikaans-Australische Virginia Giuffre. Over een deel van de punten in de aanklacht zegt Andrew echter over onvoldoende informatie te beschikken om ze te bekennen of te ontkennen.

7:43