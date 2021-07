VS schorten uitvoering federale doodstraf op

,,Het ministerie van Justitie moet ervoor zorgen dat iedereen in het federale strafrechtsysteem niet alleen de rechten krijgt die de constitutie en de wetten van de Verenigde Staten waarborgen, maar ook eerlijk en humaan behandeld wordt’’, zegt Garland. ,,Die verplichting weegt extra zwaar in uitzonderlijk belangrijke zaken.’’

Eerste federale executie van vrouw in VS in 70 jaar gaat op allerlaatste moment niet door

De minister zei vorige maand al dat hij bezig was om persoonlijk de procedures op zijn departement met betrekking tot de doodstraf onder de loep te nemen. In februari verklaarde hij in de hoorzitting voor zijn benoeming tegen de Senaat dat hij zorgen had om onschuldige mensen die geëxecuteerd zouden worden en over de impact die de doodstraf heeft op zwarte Amerikanen.