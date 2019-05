VS stellen strenge restricties Huawei uit tot half augustus

Trump verliest eerste juridische gevecht over belasting­aan­gif­te

0:55 Een rechter heeft het Huis van Afgevaardigden in het gelijk gesteld in het verzoek om de belastingaangiften van Donald Trump in te zien uit de periode voordat hij tot president was verkozen. De regering Trump leed daarmee een eerste juridische nederlaag in de strijd met het Congres.