VS sturen nog eens 3000 militairen naar Afghanistan

De meesten zijn al onderweg of op de hoogte gebracht van hun uitzending. Eind augustus had Mattis al opdracht gegeven voor het sturen van meer militairen naar Afghanistan, maar hij had nog niet gezegd hoeveel. De Amerikaanse inzet van troepen past in de strategie van president Donald Trump voor de strijd tegen jihadistische opstandelingen.



De Amerikanen zijn al bijna zestien jaar actief in Afghanistan. Het is de langste oorlog waarbij ze zijn betrokken. Trump wilde eigenlijk wel weg maar bedacht zich onlangs toen duidelijk werd dat de veiligheidssituatie is verslechterd en de radicaal-islamitische Taliban hun positie hebben versterkt.



Momenteel zijn al 11.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan.