VS vergroten militaire aanwezigheid in Australië

Austin zei niet om hoeveel extra troepen, schepen en vliegtuigen het gaat. Volgens een bron van persbureau Reuters gaat het om onder meer maximaal zes B-52-bommenwerpers met nucleaire capaciteit die vanuit een luchtmachtbasis in het noorden van Australië kunnen worden ingezet. Waarnemers menen dat de verhoogde militaire Amerikaanse aanwezigheid niet los te zien is van verhoogde spanningen met China.

In september 2021 sloten de VS, het VK en Australië het zogeheten AUKUS-pact om ‘de veiligheid en stabiliteit in het werelddeel Azië-Pacific te garanderen’. Krachtens dat pact ontvangt Australië de technologie om nucleair aangedreven onderzeeërs in te zetten, tot ongenoegen van China. Sommige militaire analisten zeggen dat Australië een cruciale logistieke rol zou kunnen vervullen in de verdediging van Taiwan, mocht China besluiten militaire actie tegen het autonome eiland te nemen.

Later deze week vliegen Austin en zijn Australische ambtgenoot Richard Marles naar Tokio, waar ze Japan willen uitnodigen om deel te nemen aan gezamenlijke oefeningen. Austin en Marles benadrukten het belang voor de drie landen om een verenigd front te vormen in het licht van de snelle militaire opmars van China. Marles: ,,Het is belangrijk dat we dit doen vanuit het oogpunt van evenwicht in onze regio en we kijken uit naar meer betrokkenheid van Japan.”