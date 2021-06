VS vinden groot deel losgeld terug van gehackte Colonial Pipeline

Aartsbis­schop München dient ontslag in vanwege ‘falen’ Rooms-Katholieke Kerk in misbruik­schan­da­len

4 juni De aartsbisschop van München en Freising, kardinaal Reinhard Marx, heeft paus Franciscus zijn ontslag aangeboden. De katholieke kerk heeft volgens Marx een ‘dood punt’ bereikt, schrijft hij in zijn brief die vrijdag is vrijgegeven door het bisdom. De 67-jarige kardinaal, een van de bekendste bisschoppen in Duitsland, was tot vorig jaar voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie.