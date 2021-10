Vulkaanuitbarsting La Palma noopt tot nieuwe evacuaties

43 Nederlan­ders en hun families geëvacu­eerd uit Kaboel, vliegtuig geland in Doha

11 oktober Een vliegtuig met aan boord 43 Nederlanders en hun families, is vanuit Kaboel aangekomen in de Qatarese hoofdstad Doha. Na de evacuatiemissie in augustus is dit de grootste groep Nederlanders die Afghanistan heeft kunnen ontvluchten.