Vuurzee op Cyprus is grootste brand in bijna halve eeuw: mogelijke aanstichter opgepakt

De brandweer is het vuur nog altijd niet meester. Het is op Cyprus kurkdroog en er staat een harde wind. Het land ging de afgelopen week gebukt onder een hittegolf, waarbij de temperatuur dagenlang opliep tot 40 graden. Dat alles maakt het lastig het vuur te bestrijden. Dat gebeurt vanaf de grond en vanuit de lucht. Griekenland, Italië en Israël helpen met blusvliegtuigen mee de brand onder controle te krijgen.



Het Britse leger, dat twee bases op het eiland heeft, zoekt met twee helikopters naar mensen die zich nog in het gebied bevinden. Ook de EU biedt hulp. Wegen in de wijde omtrek zijn inmiddels afgezet. Zo’n vijftig huizen zijn verwoest; bewoners zijn ondergebracht bij familie of in hotels. De brandweer probeert te vermijden dat het vuur de bergtoppen over gaat naar een nationaal park.