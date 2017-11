Waalse ambtenaar doet al 17 jaar niets, en dat voor 2.900 euro per maand

Detry liep in 2000 een leidinggevende functie mis en werd daarop weggepromoveerd naar de centrale bibliotheek van Namen. Daar kreeg ze nooit een concrete taakomschrijving en was ze feitelijk overbodig. Een situatie die Dominique nauwelijks aankan. ,,In mijn functie van ambtenaar voer ik geen klap uit’’, zegt ze. ,,Als mens besteed ik mijn tijd en energie aan het verdedigen van collega’s die het slachtoffer zijn van intimidatie.’’ Dat zijn er volgens Detry steeds meer.

Brood op de plank

,,Dat loon is inderdaad om jaloers op te zijn’’, geeft Dominique toe. ,,Maar als gemotiveerd ambtenaar, met een rotsvast geloof in het openbaar welzijn, voel ik schaamte. Als iemand mij vraagt wat ik voor de kost doe, durf ik niet te antwoorden.’’ De zorg voor haar familie maakt echter dat ze geen ontslag neemt of naar ander werkt zoekt. ,,Ik ben gezinshoofd en moet zorgen dat er brood op de plank komt’’, zegt ze tegen RTL.



Dat Detry geen enkele taak toegewezen heeft gekregen, voelt voor haar als 'morele intimidatie'. ,,Als je constant geestelijk geteisterd wordt, dan heb je geen kracht, energie of zelfvertrouwen om een andere baan te zoeken.’’ Haar functioneren is al 15 jaar niet meer geëvalueerd, waardoor het vrijwel onmogelijk is de ambtenaar te ontslaan. De reden om haar werk niet meer tegen het licht te houden, is de angst bij haar leidinggevende dat Detry naar de rechter stapt om een klacht wegens intimidatie in te dienen.



Desondanks kreeg Detry van haar werkgever diverse aanbiedingen, maar daar haalde de ambtenaar haar neus voor op. Jean-Marc Van Espen, voorzitter van de provincieraad van Namen, zegt dat Dominique verscheidene functies afsloeg, omdat die geen invulling zouden geven aan haar ambities. ,,Ik heb geen politieke wetenschappen gestudeerd om koffie rond te brengen tijdens vergaderingen’’, brengt Detry daar tegenin.