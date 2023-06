Waar hebben we naar zitten kijken? 30 jaar na vorig bloedbad ontsnapt Rusland opnieuw aan burgeroorlog

Met video Gebouw stort in na brand en explosie in Parijs: zestien gewonden, van wie zeven in kritieke toestand

Door een explosie is een deel van een gebouw in het centrum van Parijs ingestort. Er brak brand uit, aldus de Parijse autoriteiten. Bijna dertig mensen raakten gewond, onder wie vier ernstig gewond. Twee mensen gelden als vermist. Mogelijk liggen zij nog onder het puin. Het vuur is inmiddels onder controle.