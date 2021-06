Waarnemend premier Armenië claimt verkiezingszege, tegenstanders vermoeden stemfraude

'Moord op premier en poging tot staats­greep verijdeld in Armenië’

15 november In Armenië is een poging tot een staatsgreep verijdeld en een plan om premier Nikol Pasjinian te vermoorden. Dat heeft de nationale veiligheidsdienst NSS zaterdag verklaard. Pasjinian is onder druk komen te staan door een overeenkomst die hij heeft gesloten met Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabach. Tegenstanders van de premier zien dat als verraad.