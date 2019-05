Waarom in Schotland zorgkinderen amper naar speciale scholen gaan

Mexicaanse worstelaar overlijdt tijdens gevecht in Londense ring

7:35 Een Mexicaanse worstelaar is gisteravond tijdens een show in Londen overleden nadat hij in de ring door vermoedelijk een hartstilstand in elkaar zakte. Het gaat om de 51-jarige Silver King, die vroeger worstelde bij het World Championship Wrestling (WCW). Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, zoals zijn officiële naam luidt, was ook als slechterik te zien in de film Nacho Libre met acteur Jack Black.