Waarom Mike (24) zijn criminele vriendin (27) uit de gevangenis wilde bevrijden met een helikopter

Stefanie (29) overlijdt bij ongeluk, vriend ontkent alles: ‘Onbegrij­pe­lijk dat hij zichzelf probeert te redden’

26 september Woede en intens verdriet. Dat is wat overblijft na een dodelijk ongeluk in het Belgische Drongen bij Gent, waarbij Stefanie Verstappen (25) om het leven is gekomen. De 29-jarige chauffeur, Clint V., was onder invloed van drank en drugs. Hij reed te snel en had geen geldig rijbewijs. V. werd donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van dood door schuld.