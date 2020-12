Waarom Trump-fans Fox News links laten liggen en wel kijken naar déze zender

Als er één organisatie goede zaken doet rond de weigering van Donald Trump om zijn verkiezingsnederlaag te erkennen, dan is het wel Newsmax. De conservatieve nieuwszender spint garen bij Trump-fans die afhaken bij de ‘verraders’ van Fox News.

Vóór de presidentsverkiezingen zat Newsmax gemiddeld op 60.000 kijkers op een avond, inmiddels piekt de zender regelmatig boven het miljoen. En de meeste van die kijkers komen van Fox News. Opmerkelijk, want voor veel adepten van de president was die zender toch het enige geloofwaardige nieuwsmedium.



Maar sinds Fox News ‘de realiteit omarmde’, zoals een commentator van de zender NPR het omschreef, en Joe Biden uitriep tot de winnaar van deze verkiezingen, zit de klad erin. Dat Fox News als eerste meldde dat de traditioneel pro-Republikeinse staat Arizona was omgezwaaid naar de Democraten, vond Donald Trump schandalig. Dat het klopte, deed daar weinig aan af.

Volledig scherm Presentatoren Sean Spicer and Lyndsay Keith van Newsmax. © AP

Boegeroep

Het boegeroep dat Fox News sindsdien treft - bij pro-Trump-demonstraties op straat en regelmatig in vernietigende tweets van de president - heeft kansen geboden aan rivaliserende netwerken aan de rechterkant. Vooral Newsmax en One America News Network (OANN) zitten flink in de lift, mede omdat zij - net als Trump - de officiële verkiezingsuitslagen nog steeds negeren.

Newsmax biedt alle ruimte aan 'getuigen’ en advocaten die straks met ‘bewijzen’ komen van grootschalige fraude bij de verkiezingen of aan complotdenkers die straks gaan proberen te bewijzen dat Trumps herverkiezing is getorpedeerd door de Chinezen (die Covid-19 bedachten om Joe Biden de verkiezingen te laten winnen, is dan de gedachte).

Ze geloven het zelf niet

Kurt Bardella, voormalig woordvoerder van de conservatieve site Breitbart en sinds een paar jaar actief in het anti-Trump-kamp, ziet oude bekenden opduiken bij Newsmax en OANN, bijvoorbeeld Sean Spicer, de oud-woordvoerder van Donald Trump die altijd veel te zien was bij Fox News.

Tegen de zender NPR vertelde Bardella dat de meeste Newsmag-presentatoren helemaal niet geloven in de onzin die ze soms uitkramen, maar wel een beproefd ‘verdienmodel’ exploiteren. Hoe gekker de bewering, hoe vaker die, via Newsmax, op sociale media wordt rondgepompt en hoe meer ze eraan verdienen.

Volledig scherm Tucker Carlson. © AP

Geen ‘Trump TV’

Christopher Ruddy, de ceo van Newsmax, is in ieder geval dolblij met de reclame die Donald Trump voor zijn zender maakt, maar zegt dat hij geen ‘Trump Televisie’ wil worden. Media-analisten voorspellen dat zijn feestje voorbij is als Donald Trump eenmaal is afgetreden en Fox News weer veel weggelopen kijkers gaat terugwinnen.

Fox News scoorde ook vorige maand weer verreweg de meeste kijkers van alle nieuwszenders. Dat is al ruim vier jaar zo, zowel overdag als ’s avonds wanneer kijkcijferkanonnen als Tucker Carlson en Sean Hannity (elk goed voor zo’n vijf miljoen kijkers) zeggen wat ze ervan vinden.

Volgens een onthulling van concurrent CNN zou Fox News van zijn medewerkers en gasten eisen om nooit bij Newsmax te verschijnen. Fox News ontkent dit.

