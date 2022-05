Waarom wachtte de politie in Uvalde 40 minuten met ingrijpen in de basisschool?

11.28 uur: De 18-jarige Salvador Ramos rijdt met zijn Ford pick-up in een greppel achter de school. Hij springt uit het voertuig met een AR-15 semiautomatisch geweer. Hij schiet op twee mensen die net uit een rouwcentrum lopen.

11.33 uur: Ramos gaat via een openstaande achterdeur de school binnen. Hij schiet meer dan honderd keer op enkele lokalen en loopt dan door naar het lokaal van de vierde klas. Hij sluit de deur en schiet om zich heen. Meerdere leerlingen bellen vanuit de school naar het alarmnummer 911. ,,Stuur de politie nu’', smeekt een meisje tegen de telefoniste.

11.35 uur: drie lokale politieagenten gaan via dezelfde deur het schoolgebouw binnen, kort daarna gevolgd door vier anderen. Binnen 15 minuten hebben maar liefst negentien agenten zich in de gang van de school verzameld.

12.10 uur: de eerste U.S. Marshals arriveren bij de school. Ze moesten vanuit de grensstad Del Rio komen, 113 kilometer verderop. Maar de politiechef in het gebouw, Pete Arredondo, besluit dat ze moeten wachten op een speciaal interventieteam.

12.51 uur: agenten gebruiken de sleutels van een conciërge om de deur van het klaslokaal te openen. Ze gaan naar binnen en schieten Ramos dood.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Steven McCraw © REUTERS

Het trage politieoptreden wekt de woede van buurtbewoners en nabestaanden. Javier Cazares, wiens dochter Jacklyn Cazares in het lokaal was, rende tijdens het bloedbad naar de school. ,,Ze zeggen dat ze naar binnen stormden’', zegt Cazares. ,,Dat hebben we niet gezien.” Zijn dochter werd doodgeschoten door Ramos.

Tijdens de schietpartij smeekten omstanders de politieagenten om in te grijpen. ,,Ga naar binnen, ga naar binnen!’’ schreeuwden vrouwen. Volgens Juan Carranza, die in de straat woont, duurde het bijna 20 minuten voordat agenten met schilden arriveerden.

Toen er meer ouders naar de school kwamen, drongen hij en anderen erop aan dat de politie in actie kwam, zei Cazares. Hij hoorde vier geweerschoten voordat hij en de anderen werden weggestuurd naar een parkeerplaats. ,,Velen van ons hadden ruzie met de politie. We riepen: ‘Jullie moeten allemaal naar binnen. Jullie moeten allemaal je werk doen.’ Hun antwoord was: ‘We kunnen ons werk niet doen omdat jullie je ermee bemoeien'.‘’

Boetekleed

De politie trok vandaag het boetekleed aan. Het wachten op versterking was een ‘verkeerde keuze’, zei Steven McCraw, de hoogste veiligheidsfunctionaris van Texas, op een persconferentie. Volgens McCraw dacht de bevelvoerder ter plaatse dat geen van de leerlingen in het lokaal nog in leven was.

Greg Abbott, gouverneur van Texas, prees eerder nog de politie vanwege hun ‘verbazingwekkende moed’ door op de schutter ​​af te rennen en hun ‘snelle reactie’. Critici zeggen nu dat de geschetste tijdlijn veel vragen oproept. ,,Het is moeilijk te begrijpen waarom er zo'n vertraging was‘’, zegt Ken Trump, directeur van adviesbureau voor de veiligheid op scholen. Ook Abbott liet vrijdag nog van zich horen. Hij nam zijn woorden enigszins terug en stelde dat hij eerder verkeerde informatie had ontvangen. Het optreden van de agenten maakt deel uit van het onderzoek, aldus de gouverneur.