Waarschuwing voor enorme rookwolken in centrum Hamburg door grote industriebrand

Met video Vijf gewonden en mogelijk vermisten na instorten gebouw van vier verdiepin­gen in Marseille

In het centrum van Marseille is in de nacht van zaterdag op zondag een flatgebouw van vier verdiepingen ingestort. Daarbij raakten tenminste vijf mensen uit omliggende gebouwen gewond. Over de mensen uit het ingestorte gebouw is nog niets bekend. Volgens de burgemeester zijn er mogelijk nog mensen in leven onder het puin. Hij zei ook dat er rekening moet worden gehouden met slachtoffers.