Waarschuwing voor weer zeven regio’s, kwart van Frankrijk is nu ‘rode zone’

Ophef bij woonzorg­cen­trum bij Brabantse grens: boze brief ‘bewoner’ blijkt van eigen directie

5 september Een woonzorgcentrum in het Belgische Arendonk, op nog geen tien minuten rijden van het Brabantse Reusel, is in ernstige verlegenheid geraakt nadat bekend is geworden dat een boze brief van een zogenaamde ‘bewoner’ is geschreven door de directie van de instelling. De raad van bestuur van Woonzorggroep Arendonk betreurt dat de brief op een verkeerde manier geïnterpreteerd wordt door een deel van het personeel. ,,De brief is opgesteld met een positieve bedoeling.”