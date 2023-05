Wagnerbaas keert zich volledig tegen Russen en prijst ‘slimme tactiek’ van Oekraïners

Prigozjin lijkt zich nu volledig tegen de Russen te hebben gekeerd en prijst in een nieuwe video de ‘slimme tactiek’ van de Oekraïners, die hij ‘intelligente en geschoolde mensen’ noemt. Rusland laat zijn soldaten daarentegen over aan hun lot ‘in deze stomme oorlog’, vindt de Wagnerbaas.

In een nieuwe video legt Prigozjin het verloop van het langverwachte Oekraïense tegenoffensief in detail uit. “De Generale Staf heeft beslist om de term ‘tegenoffensief’ niet langer te gebruiken. We noemen het nu ‘gevechtsintelligentie’, wat wij natuurlijk moeten bestrijden”, zegt hij.

De Wagnerbaas benadrukt verder dat de Oekraïners een ‘slimme tactiek’ aan het front gebruiken. “Zoals je wel weet, zal Oekraïne zijn tegenoffensief op meerdere plaatsen starten. Het zal beginnen in het noorden, in Brjansk, Koersk en Belgorod. Dan volgt Svatove-Kreminna (in het oosten, red.) in de richting van Artemivsk”, aldus Prigozjin. Vervolgens zouden de Oekraïense troepen naar de oostelijke stad Donetsk trekken om meer naar het zuiden toe, in Zaporizja, te eindigen.